Vecinos de Colinas del Sur en Campeche protestan contra retiro de un cerco tras fallo judicial

Vecinos del fraccionamiento Colinas del Sur en Campeche protestan para pedir que no les quiten cerco por fallo a favor de juicio promovido por una particular que ni vive en dicho sector.

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Esto ocurre en la avenida José López Portillo, donde familias llevan desde el 2025 peleando en tribunales contra la demandante en el Poder Judicial.

Los manifestantes en espera que se apruebe un amparo promovido en lo federal, ayude a suspender la orden de retiro del cerco que colocaron desde hace mas de diez años en una calle con cruce de la López Portillo.

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Esto con el objetivo que automovilistas ajenos y personas extrañas ingresen a dicha unidad, con el objetivo de prevenir robos y accidentes.