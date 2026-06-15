Cierre del TUA afectó a 200 mil ejidatarios en Campeche

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) ofrecería una atención mensual para los procesos jurídicos de los ejidos y productores en la Entidad, de acuerdo con la propuesta del Gobierno del Estado, cuando se concrete el inmueble en donde los funcionarios del RAN darán asesoría.

El dirigente de la organización “Fuerza Campesina”, Román Velázquez González, demandó que se agilice el proceso para evitar los gastos que tienen que desembolsar los ejidatarios cuando acuden a los tribunales de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

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Cabe señalar que el 31 de enero del 2025 cerraron las oficinas del TUA en la ciudad capital, con lo que se afectó a 200 mil ejidatarios.

El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Luis Felipe Mora Hernández, aseveró que el cierre afectaba ya que se tenían que trasladar a otras entidades de la Península o del Sur del país para darle continuidad a los procedimientos jurídicos.

De acuerdo con el organismo agrario, había 400 juicios en proceso que serían turnados a Yucatán, Quintana Roo o Tabasco, de acuerdo con el municipio campechano que le correspondiera, así que la apertura de las oficinas servirá para agilizarlos.