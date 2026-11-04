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Habitantes de seis comunidades bloquean la vía Mérida-Tizimín para exigir reparación de un camino

Los inconformes denuncian que el camino presenta numerosos baches y permanece prácticamente intransitable pese a los trabajos de bacheo realizados durante años.

Por Redacción Por Esto!

4 de nov de 2026

1 min

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La protesta busca una rehabilitación integral de la vía de acceso a Tixbacab
La protesta busca una rehabilitación integral de la vía de acceso a Tixbacab / Especial

La inconformidad por el deterioro del camino hacia Tixbacab escaló este miércoles a un bloqueo de la carretera federal Mérida-Tizimín, donde habitantes de seis comunidades comenzaron una protesta desde las 8:00 de la mañana para exigir una reparación que, aseguran, lleva años pendiente.

La movilización fue organizada por pobladores de Cenotillo, Tixbacab, Tuzik, Xualtez, Gran Lucha y San Francis, quienes decidieron concentrar sus esfuerzos en una manifestación conjunta ante la falta de una solución definitiva a las condiciones de la vía de acceso.

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Los habitantes denunciaron que el camino presenta numerosos baches y tramos con la carpeta asfáltica severamente dañada, lo que dificulta el paso de automóviles y afecta a quienes necesitan trasladarse diariamente entre estas localidades.

Según expusieron, las intervenciones realizadas durante los últimos años se han limitado a labores de bacheo que no han conseguido frenar el deterioro. Consideran que estas acciones únicamente ofrecen alivios temporales, mientras el problema continúa agravándose.

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Ante esta situación, los manifestantes mantienen como principal exigencia la rehabilitación completa del acceso a Tixbacab, pues sostienen que las condiciones actuales de la carretera requieren una intervención de fondo y no nuevas reparaciones aisladas.

El cierre de la vía federal constituye una nueva presión de las comunidades para que su demanda sea atendida, en medio de una problemática que, afirman, ha permanecido sin respuesta efectiva durante varios años.

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