México retira más de 10 mil metros de redes ilegales para proteger a la vaquita marina; Semarnat reporta avances

El Gobierno de México informó que durante 2026 se han retirado más de 10 mil metros de redes de pesca prohibidas y realizado más de 800 verificaciones a embarcaciones, como parte de las acciones para proteger a la vaquita marina, especie en peligro crítico de extinción.

Durante la 81ª reunión del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), celebrada en Ginebra, Suiza, autoridades mexicanas presentaron los avances de la estrategia de conservación implementada en el Alto Golfo de California.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que se han instalado más de 400 bloques con tecnología para impedir el ingreso de redes a la Zona de Tolerancia Cero, además de reforzar los operativos de vigilancia marítima y terrestre.

¿Qué acciones realiza México para proteger a la vaquita marina?

La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrel, explicó que existe una coordinación permanente con la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para vigilar las zonas protegidas.

De acuerdo con el informe, la Profepa ha recorrido más de 9 mil millas náuticas y casi 11 mil kilómetros terrestres durante sus actividades de inspección.

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Asimismo, se incorporaron radares de superficie, sistemas de vigilancia de largo alcance y dispositivos satelitales que permiten identificar la ubicación, velocidad y matrícula de las embarcaciones menores.

La dependencia también informó que mantiene operativos hasta 300 kilómetros al sur del hábitat de la vaquita marina, dentro de la zona de distribución de la totoaba.

¿Qué pasará con la pesca en el Alto Golfo de California?

La Conapesca informó que se encuentra en marcha un programa de ordenamiento pesquero que contempla la revisión de permisos, el monitoreo satelital de embarcaciones y el marcaje de redes.

La estrategia comenzó con la temporada de camarón, iniciada el 7 de octubre, y posteriormente se aplicará a otras actividades pesqueras, como la captura de curvina, lisa, escama y tiburón.

📄 #ComunicadoConjunto | México protege a la vaquita marina y cumple el plan de acción global. ➡️ https://t.co/qevnwt3X8I #SomosMedioAmbiente https://t.co/d1ZyJ4HZ9O — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) November 4, 2026

Además, las autoridades trabajan con comunidades de San Felipe, Baja California, y el Golfo de Santa Clara, Sonora, para impulsar métodos alternativos de pesca y facilitar la comercialización de productos obtenidos mediante prácticas sustentables.

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles, señaló que la conservación de la vaquita marina requiere mantener la cooperación internacional y atender las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.

Estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por México ante la CITES en 2023 para fortalecer la conservación de la especie y promover el desarrollo sustentable de la región.

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