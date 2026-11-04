Jubilados bloquean Cámara de Diputados en San Lázaro; exigen pago de 14 mil pesos mensuales

Alrededor de 250 trabajadores jubilados bloquearon este miércoles 4 de noviembre los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, para exigir el restablecimiento de apoyos económicos adicionales a las pensiones que reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con información difundida por la Cámara de Diputados, los manifestantes solicitan un pago mensual de aproximadamente 14 mil pesos, además de una cantidad extraordinaria de 50 mil pesos al finalizar el año.

La protesta provocó restricciones en los accesos al recinto legislativo y afectó las actividades programadas para este miércoles.

¿Qué ofrece la Cámara de Diputados a los jubilados?

Ante las restricciones presupuestales, la Cámara de Diputados informó que ofreció a los extrabajadores un pago único de aproximadamente 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses del apoyo económico solicitado.

La institución precisó que 248 jubilados ya aceptaron esta propuesta, aunque otro grupo mantiene su inconformidad y exige que se restituyan las prestaciones.

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Asimismo, aclaró que los recursos solicitados son adicionales a las pensiones que los trabajadores reciben conforme a la legislación del ISSSTE.

El conflicto también llegó a los tribunales laborales, donde algunos jubilados presentaron recursos legales para reclamar estos beneficios extraordinarios. Las resoluciones permanecen pendientes.

¿Qué pasará con el bloqueo de jubilados en San Lázaro?

La Cámara de Diputados informó que el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, y el secretario general, Mauricio Farah Gebara, sostendrán una reunión con una comisión de representantes de los jubilados y pensionados.

🔴La #CámaraDeDiputados mantiene su disposición al diálogo con las y los jubilados que se manifiestan en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro. El presidente de la Mesa Directiva, diputado @RaulBCCue, y el secretario general se reunirán con una comisión de sus representantes. 🔗https://t.co/18vukFHb6e — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 4, 2026

El encuentro tiene como objetivo revisar las demandas económicas y buscar una solución institucional al conflicto.

Mientras tanto, los trabajadores retirados mantienen su exigencia de recuperar los apoyos que consideran parte de sus prestaciones laborales, ante las limitaciones presupuestales señaladas por las autoridades legislativas.

IO