Atacan a pedradas un autobús del Mayab en carretera en Peto

Un autobús de la línea Autobuses del Mayab fue atacado a pedradas durante la noche, cuando circulaba por la vía peninsular, a las afueras del municipio de Peto.

La agresión provocó la ruptura de varios cristales de la unidad y momentos de tensión entre los pasajeros, en un presunto intento de asalto.

Noticia Destacada La curva del diablo en Yucatán: accidentes mortales, fantasmas y apariciones que aterrorizan a los viajeros

El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas, cerca del plantel del Colegio de Bachilleres (Cobay), donde sujetos que permanecían ocultos entre la maleza lanzaron piedras contra el vehículo de transporte foráneo.

Los proyectiles impactaron en los costados del autobús y ocasionaron el estallamiento de las ventanillas, cuyos fragmentos quedaron esparcidos en el interior. Los pasajeros que viajaban junto a los cristales fueron los más expuestos, aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Noticia Destacada Boa de más de metro y medio sorprende a vecinos del barrio de Dzibikal en Umán

El ataque generó preocupación entre habitantes y usuarios de esta ruta, quienes señalaron que la oscuridad en este tramo facilita las agresiones contra vehículos que circulan durante la noche.