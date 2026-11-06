Aceleran investigaciones por el despojo de más de 34 mil hectáreas en la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú

La Fiscalía General del Estado (Fgecam) dará celeridad a la carpeta de investigación abierta por el delito de despojo, ante la invasión de 34 mil 244 hectáreas de la ampliación forestal Chuunkopó, perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú, entre los municipios Escárcega y Candelaria. El caso fue denunciado por ejidatarios de Hecelchakán, quienes exigen recuperar la posesión de sus tierras y garantías sobre su propiedad.

El subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, Héctor Mena Trejo, confirmó que existe una denuncia penal ante la Fiscalía, por lo que aseguró que se dará seguimiento al procedimiento para brindar certeza jurídica a los campesinos, quienes acudieron al Palacio de Gobierno para exigir la intervención de las autoridades ante la ocupación de sus terrenos.

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El funcionario reveló que el secretario de Gobierno (Segob), Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, atendió personalmente a los inconformes, a quienes reiteró el respaldo de la administración estatal y el compromiso de no dejarlos solos frente al conflicto.

Indicó que durante el encuentro se levantó una minuta y se explicó a los ejidatarios que, al existir una carpeta de investigación, el caso debe seguir los procedimientos legales correspondientes, aunque reconoció la preocupación de los campesinos por el tiempo transcurrido sin que se resuelva la invasión.

Mena Trejo sostuvo que la intención del Gobierno Estatal es garantizar que los legítimos propietarios tengan certeza sobre sus tierras y evitar que se vulneren sus derechos. No anunció fechas ni acciones concretas para un eventual operativo de desalojo, al señalar que primero debe avanzar el proceso ministerial.

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En cuanto a las denuncias de los ejidatarios por la presunta deforestación y los daños ambientales ocasionados dentro de la reserva, precisó que las investigaciones corresponden a instancias federales, principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que deberán determinar si existen afectaciones y deslindar responsabilidades.

Afirmó que existe coordinación interinstitucional para atender el conflicto, por instrucciones de la titular del Poder Ejecutivo, y reiteró que se mantendrá el seguimiento al reclamo de los ejidatarios de Hecelchakán.