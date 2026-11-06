Cocodrilo sorprende a un transeúnte en plena Zona Hotelera de Cancún

Un transeúnte que caminaba tranquilamente por el Boulevard Kukulcán, en la Zona Hotelera de Cancún, se llevó una sorpresa al descubrir a un enorme cocodrilo oculto entre la vegetación, a escasos metros de la banqueta, donde permanecía prácticamente camuflado entre las plantas.

Las fotografías del ejemplar fueron compartidas en redes sociales, donde llamaron la atención por el tamaño del reptil y la cercanía con el paso peatonal, pues su presencia podía pasar inadvertida para quienes transitaban por el lugar.

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Este tipo de avistamientos no son nuevos en Cancún, donde la presencia de cocodrilos en zonas urbanas y turísticas ha quedado documentada en distintas ocasiones.

Uno de los casos más recientes ocurrió en mayo, cuando una usuaria compartió un video de un enorme ejemplar que recorría un campo de golf. De acuerdo con internautas, se trataba de un cocodrilo conocido como "Panchito", que habita cerca de un reconocido hotel.

En enero también se reportó la presencia de otro cocodrilo en las inmediaciones de la laguna Nichupté, cerca del bazar Coral Negro, en la zona de antros. El animal permanecía asomado desde una tubería pluvial, entre rocas y vegetación, lo que sorprendió a turistas que caminaban por la banqueta y optaron por cruzar la calle para evitar acercarse.

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Otro episodio que generó reacciones ocurrió en junio, en la colonia Lombardo Toledano, donde un hombre fue captado intentando que un cocodrilo soltara a un gato que mantenía entre sus mandíbulas.

El ciudadano utilizó una hoja de palma y posteriormente se acercó al reptil con un machete, aunque no logró salvar al felino.

Los distintos avistamientos muestran cómo estos reptiles también pueden encontrarse en espacios cercanos a la actividad humana, debido a la presencia de vegetación y cuerpos de agua que forman parte de su hábitat natural.