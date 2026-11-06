Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Mérida de unen al paro nacional

La inconformidad por los nuevos mecanismos de evaluación del personal del Poder Judicial de la Federación llegó a Mérida, donde trabajadores de distintas áreas se manifestaron este viernes y tomaron las instalaciones ubicadas en la colonia Petronila para exigir certeza sobre su futuro laboral.

Noticia Destacada Mérida busca empresas de paneles solares para integrarlas al programa Aliados Micromer

La protesta comenzó durante las primeras horas del día, cuando empleados se concentraron en el inmueble para rechazar los criterios que se utilizarán en la evaluación de quienes forman parte de la carrera judicial.

El descontento surgió tras la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece nuevas evaluaciones para este sector.

Noticia Destacada ¿Es seguro consumir huevo tras detectar influenza aviar en Yucatán? La Sader aclara tras operativo en granja de Umán

Los trabajadores consideran que las disposiciones generan incertidumbre sobre su permanencia, particularmente en lo relacionado con su antigüedad y estabilidad laboral.

La movilización en la capital yucateca forma parte de una serie de protestas que también se han registrado en otras entidades del país, donde empleados del Poder Judicial han recurrido a manifestaciones y paros para pedir que las autoridades revisen el procedimiento y atiendan sus demandas.