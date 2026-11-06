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Campeche / Sucesos

Aseguran 16 establecimientos por presunta venta de mercancía pirata en Campeche

Entre los establecimientos asegurados se encuentran tiendas identificadas como BBG, Kosoterías y Maxiofertas; investigan posibles violaciones a la propiedad industrial.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

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Hasta el momento, la FGR no ha informado el volumen de mercancía decomisada ni si hubo personas detenidas
Hasta el momento, la FGR no ha informado el volumen de mercancía decomisada ni si hubo personas detenidas / Especial

Un total de 16 establecimientos, entre ellos tiendas identificadas como BBG, Kosoterías y Maxiofertas, fueron asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), ante presuntas irregularidades relacionadas con la venta y almacenamiento de mercancía falsificada, conocida popularmente como piratería.

De acuerdo con información que trascendió en el lugar de los hechos, los operativos derivaron de denuncias presentadas por titulares de marcas registradas, que señalaron la comercialización de productos que presuntamente utilizan sus nombres, diseños o distintivos sin autorización.

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Las acciones de la autoridad federal estarían relacionadas con mercancía de origen extranjero, principalmente de fabricación china, aunque hasta el momento no se ha precisado qué productos fueron asegurados, cuáles son las marcas involucradas ni el volumen de artículos decomisados.

Hasta ahora tampoco se han dado a conocer los nombres de los propietarios o responsables de los establecimientos, el monto de la mercancía asegurada ni si existen personas detenidas como resultado de los operativos.

La investigación corresponde a la autoridad federal, que deberá determinar si los productos incumplen las disposiciones en materia de propiedad industrial y establecer las posibles responsabilidades de quienes participaron en su comercialización o almacenamiento.

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