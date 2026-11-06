Mérida busca empresas de paneles solares para integrarlas al programa Aliados Micromer

El Ayuntamiento de Mérida lanzó una convocatoria dirigida a empresas proveedoras de paneles solares y baterías para incorporarlas al catálogo de Aliados Micromer, una nueva etapa del programa que busca acercar a las personas acreditadas opciones de ahorro y eficiencia energética.

La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, señaló que el objetivo es establecer alianzas con proveedores que ofrezcan productos de calidad, acompañamiento y seguimiento a los emprendedores que utilizan los financiamientos municipales.

La Dirección de Prosperidad y Bienestar Económico, encabezada por Mauricio Díaz Montalvo, recibirá propuestas de empresas proveedoras, distribuidoras y especialistas en aprovechamiento energético, así como de negocios dedicados a la comercialización de paneles solares y baterías, hasta el 13 de noviembre.

Noticia Destacada Cecilia Patrón entrega rehabilitación del parque Amapolita de Mérida y anuncia nuevos trabajos

Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el próximo 17 de noviembre.

Proveedores deberán ofrecer instalación y seguimiento

Como parte de los requisitos para integrarse a Aliados Micromer, las empresas deberán ofrecer, además de la instalación de los equipos, seguimiento constante, capacitación, soluciones a la medida y productos que cumplan con especificaciones de calidad, eficiencia y ahorro.

Mauricio Díaz Montalvo explicó que esta red permitirá a las personas acreditadas conocer distintas alternativas de solución, así como comparar precios, calidad y garantías.

Noticia Destacada Mérida estrena reglamento de bienestar animal: habrá sanciones por maltrato y restricciones para tener mascotas

Entre los beneficios previstos para quienes accedan a estos proveedores se encuentran el ahorro energético, costos asequibles, atención personalizada y garantía en los productos adquiridos.

Ayuntamiento mantiene tres opciones de financiamiento

El funcionario recordó que el Ayuntamiento de Mérida cuenta con tres esquemas de financiamiento para apoyar a emprendedores y personas que buscan impulsar sus actividades económicas.

Micromer ofrece créditos desde mil hasta 150 mil pesos, con una tasa de interés anual del 7 por ciento; Macromer permite acceder a financiamientos de hasta 350 mil pesos, con una tasa anual del 8 por ciento, mientras que Mi Primer Crédito otorga hasta 50 mil pesos sin intereses.

Las empresas interesadas en participar en la convocatoria pueden entregar documentación y solicitar información en la Dirección de Prosperidad y Bienestar Económico, ubicada en la calle 59 número 432, entre 50 y 52, en el Centro, frente al parque de Mejorada.

También pueden comunicarse a los teléfonos (999) 928 69 77 y (999) 928 19 66, o consultar el sitio oficial merida.gob.mx.