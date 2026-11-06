Sheinbaum pide pagar precios justos a artesanos: “Que lo que producen valga lo que debe valer”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que uno de los principales objetivos de los encuentros culturales organizados por su gobierno es garantizar que las y los artesanos mexicanos puedan comercializar sus productos a precios que reconozcan su trabajo y les permitan obtener ingresos dignos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que eventos como ORIGINAL y la Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas buscan promover el patrimonio cultural de México, combatir la discriminación y generar oportunidades económicas para las comunidades.

Sheinbaum señaló que durante años numerosas personas artesanas han tenido que vender sus creaciones por cantidades que ni siquiera cubren los materiales y el tiempo invertido en su elaboración.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los precios de las artesanías mexicanas?

La presidenta destacó que los espacios de exhibición y venta deben contribuir a que las personas artesanas reciban una remuneración adecuada por sus productos.

Explicó que el propósito de ORIGINAL es que puedan vivir dignamente de su actividad y evitar prácticas como el regateo, que reducen el valor económico de su trabajo.

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“Que lo que producen valga lo que debe valer”, expresó Sheinbaum al referirse a la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes preservan las técnicas artesanales.

Asimismo, señaló que estos encuentros permiten desarrollar nuevas creaciones mediante laboratorios de innovación, sin perder los conocimientos tradicionales de las comunidades.

¿Por qué Sheinbaum busca impulsar los festivales culturales?

La mandataria explicó que otro objetivo de estos programas es reconocer la diversidad cultural de México, particularmente las lenguas originarias y las expresiones artísticas de los pueblos indígenas.

Reconoció que todavía existen casos de discriminación contra personas que hablan una lengua indígena o utilizan vestimenta tradicional.

Por ello, sostuvo que las actividades culturales deben ayudar a fortalecer el reconocimiento de las comunidades y transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Sheinbaum recordó que Voces Vivas se realizará el sábado 7 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras que ORIGINAL tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos.

Finalmente, invitó a la población a participar en estos encuentros, que buscan promover tanto la identidad cultural como el trabajo de las personas artesanas del país.

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