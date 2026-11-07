Reabren al menos tres comercios asegurados por la FGR en Campeche

Al menos tres establecimientos que fueron cateados y asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) en Campeche reanudaron sus actividades luego de que sus representantes presentaron documentación para acreditar la legal procedencia de la mercancía.

Lo anterior, luego de que el ministerio público federal ejecutó diversos cateos durante la madrugada del viernes donde, presuntamente 11 establecimientos fueron denunciados por marcas nacionales que las señalaron de vender productos “pirata”, y que derivó en la clausura de los mismos.

En un recorrido por los establecimientos que presentaron el sello de asegurado de la FGR, dos de ellos identificados como “Kositerias”, así como la tienda “BBG”, levantaron sus cortinas desde las primeras horas de la mañana luego de acudir al ministerio público a presentar los documentos como licencia de funcionamiento, y de legal procedencia de los productos que ofrecen.

La reapertura de estos negocios ocurrió mientras otros establecimientos que también fueron asegurados permanecían bajo revisión.

Al menos tres establecimientos asegurados por la FGR en Campeche retiraron los sellos de clausura y reanudaron sus actividades tras presentar documentación

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos de los 11 locales cateados ya recuperaron sus actividades ni si todos sus responsables presentaron documentación para acreditar la procedencia de los productos.

El operativo federal generó afectaciones temporales a los comercios involucrados, pero la presentación de documentos permitió que al menos tres establecimientos retiraran los sellos y volvieran a atender al público.