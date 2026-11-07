Cierre parcial en carretera Ciudad del Carmen-Campeche por obras en puente Champotón: horarios y afectaciones

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se realizan trabajos de mantenimiento en la carretera Ciudad del Carmen-Campeche, a la altura del puente Champotón, por lo que la circulación vehicular permanece restringida a un carril con paso alternado.

A través de su cuenta oficial de X, el Centro SICT Campeche señaló este sábado 7 de noviembre que las labores consisten en el fresado de la carpeta asfáltica, procedimiento que permite retirar parte de la superficie del pavimento para su rehabilitación.

La dependencia pidió a los automovilistas y transportistas respetar los señalamientos de obra y las indicaciones del personal encargado de controlar el tránsito.

¿Qué tramo de la carretera Ciudad del Carmen-Campeche presenta afectaciones?

Los trabajos se concentran en las inmediaciones del puente Champotón, uno de los puntos de conexión para quienes se trasladan entre Ciudad del Carmen, Champotón y la capital campechana.

La intervención contempla aproximadamente 500 metros de carpeta asfáltica, por lo que los conductores podrían enfrentar demoras al circular por esta zona.

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La carretera no se encuentra cerrada en su totalidad, aunque el paso alternado por un solo carril puede ocasionar filas de vehículos en ambos sentidos.

¿Hasta cuándo habrá restricciones en el puente Champotón?

De acuerdo con el calendario de mantenimiento difundido previamente, las labores están programadas para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con intervenciones diurnas y nocturnas.

La circulación en ambos sentidos está prevista para restablecerse el lunes 9 de noviembre a las 6:00 horas, conforme a la programación anunciada.

Realizamos trabajos de fresado de carpeta en la Carretera Cd del Carmen - Campeche, a la altura del Puente Champotón. Hay circulación alternada por un carril. Respeta las indicaciones de tránsito y señalamientos de obra. 🚧 https://t.co/ze61RtJkDg — Centro SICT Campeche (@CSICT_Campeche) November 7, 2026

La SICT exhortó a los usuarios de esta vía a reducir la velocidad, salir con anticipación y atender los señalamientos preventivos, con el objetivo de evitar accidentes mientras continúan los trabajos de rehabilitación.

IO