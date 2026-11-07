Choque en el Centro de Ciudad del Carmen bloquea la circulación en la calle 31

Un accidente de tránsito entre dos vehículos particulares se registró durante la tarde de este sábado en pleno Centro de Ciudad del Carmen, generando el bloqueo momentáneo de la circulación sobre una de las vialidades de mayor movimiento vehicular de la zona.

Afortunadamente, el percance únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre la calle 31, en el cruce con la calle 28, frente a una sucursal bancaria Santander y la cancha Revolución, donde se vieron involucrados una camioneta Dodge Journey, color blanco, conducida por una mujer, y un automóvil Volkswagen Polo, también blanco.

Una Dodge Journey y un Volkswagen Polo protagonizaron un choque que bloqueó momentáneamente la circulación en el cruce de las calles 31 y 28, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la conductora de la camioneta circulaba en dirección al Centro de la ciudad y, aparentemente, contaba con preferencia de paso.

Sin embargo, metros antes de llegar a los semáforos del citado cruzamiento, el conductor del Volkswagen Polo habría intentado iniciar su marcha para reincorporarse a la circulación, momento en que terminó impactando de costado a la camioneta.

El golpe ocasionó daños materiales en ambas unidades, que quedaron obstruyendo los carriles de circulación, provocando un bloqueo total del paso vehicular y generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por este sector del primer cuadro de la ciudad.

Una Dodge Journey y un Volkswagen Polo protagonizaron un choque que bloqueó momentáneamente la circulación en el cruce de las calles 31 y 28, en Ciudad del Carmen.

Ante lo ocurrido, al sitio arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras para realizar la valoración de los daños y buscar una solución entre los involucrados.

Por fortuna, ambos vehículos contaban con cobertura de la misma compañía de seguros, situación que facilitó las negociaciones y permitió llegar rápidamente a un acuerdo para garantizar la reparación de los daños.

Finalmente, los conductores resolvieron el incidente mediante sus respectivas pólizas, por lo que no fue necesario esperar la intervención de los peritos de Tránsito. Una vez concluido el procedimiento, las unidades fueron retiradas y la circulación quedó nuevamente restablecida en este concurrido cruce del Centro de Ciudad del Carmen.