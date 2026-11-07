Aseguran más de 33 mil productos falsificados en Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre el aseguramiento de 33 mil 97 artículos apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como resultado de un operativo de inspección y vigilancia para combatir el comercio ilegal de mercancías.

A través de su cuenta oficial de X, las autoridades detallaron que los productos fueron localizados en dos contenedores y correspondían a diferentes marcas comerciales.

Entre los artículos asegurados se encuentran relojes, audífonos, accesorios electrónicos y calzado deportivo, cuya autenticidad fue cuestionada durante las revisiones aduaneras.

¿Cómo fue el aseguramiento de mercancía falsificada en Michoacán?

El operativo contó con la participación de personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las instituciones federales realizaron acciones de inspección que permitieron detectar los dos contenedores con mercancía presuntamente falsificada.

Noticia Destacada Rosa Icela Rodríguez reporta entrega voluntaria de 673 armas como parte del Plan Michoacán

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha informado sobre personas detenidas ni ha precisado el valor comercial de los productos asegurados.

Gobierno federal refuerza vigilancia contra el comercio ilegal

El Gabinete de Seguridad explicó que estas acciones forman parte de la estrategia para impedir el ingreso de productos ilegales al territorio nacional.

La dependencia destacó que los operativos buscan proteger la propiedad intelectual de las marcas comerciales y combatir la distribución de artículos falsificados.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de @FGRMexico, aseguró 33 mil 97 artículos apócrifos, como resultado de acciones de inspección y vigilancia para combatir el comercio ilícito. La mercancía fue localizada en dos contenedores e incluía relojes, audífonos, accesorios electrónicos y calzado deportivo de diversas marcas comerciales. Con estas acciones fortalecemos la vigilancia en las aduanas del país, protegemos la propiedad intelectual y combatimos el ingreso de mercancías ilegales que afectan al comercio formal y a la economía de las familias mexicanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 7, 2026

Asimismo, señaló que la vigilancia en las aduanas tiene como propósito evitar afectaciones al comercio formal y a la economía de las familias mexicanas.

Las autoridades reiteraron que mantendrán las labores de inspección en los puntos de entrada de mercancías al país.

IO