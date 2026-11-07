Choque entre dos camionetas en el Centro de Ciudad del Carmen deja un lesionado

Un fuerte accidente de tránsito entre dos camionetas particulares se registró en calles de la colonia Centro de Ciudad del Carmen, dejando como saldo a uno de los ocupantes lesionado, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica, además de cuantiosos daños materiales en ambas unidades, cuyo valor ascendería a varios miles de pesos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 34, entre las calles 29 y 31, en pleno corazón de la ciudad, donde una familia se desplazaba a bordo de una camioneta Dodge RAM de batea, color negro, con dirección a su domicilio. La unidad circulaba con normalidad sobre la mencionada arteria cuando, al aproximarse al cruce frente al acceso de un estacionamiento particular, se presentó el percance.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, una camioneta Hyundai, color gris, conducida por un masculino, habría salido del estacionamiento sin tomar las debidas precauciones y sin advertir la proximidad de la otra unidad, por lo que terminó atravesándose en su trayectoria.

Esta maniobra provocó que la camioneta Hyundai impactara de manera violenta contra el costado derecho de la Dodge RAM, ocasionando una fuerte colisión que sorprendió a los ocupantes de la unidad afectada.

Debido a la fuerza del golpe, la camioneta de batea fue proyectada varios metros hacia adelante, quedando ambas unidades con severos daños en sus respectivas carrocerías.

Tras el impacto, los ocupantes de la Dodge RAM quedaron en el sitio, mientras que el conductor de la camioneta Hyundai, señalado como presunto responsable del accidente, presuntamente se retiró del lugar, dejando a las personas involucradas sin hacerse cargo de lo ocurrido.

Entre los afectados se encontraba un masculino que resultó con lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y realizaron una valoración para determinar la gravedad de sus lesiones.

Debido a que el estado del lesionado requería una atención médica más completa y no era conveniente que permaneciera en el lugar, los socorristas determinaron su traslado en ambulancia a un hospital, donde quedó bajo observación y atención del personal médico.

Mientras tanto, el accidente generó expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, debido a la posición en la que quedaron las camionetas y los daños visibles que presentaban ambas unidades. La circulación también se vio parcialmente afectada durante las labores de atención y las diligencias correspondientes.

Posteriormente, las autoridades tomaron conocimiento del percance y se realizaron las actuaciones necesarias para documentar los daños y las circunstancias en las que ocurrió el choque. Finalmente, ambas camionetas fueron retiradas mediante el servicio de grúas y trasladadas al corralón.

Debido a que uno de los conductores presuntamente abandonó el lugar después del accidente y no se logró establecer un acuerdo inmediato entre las partes, el caso fue turnado ante la Fiscalía, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes, determinar las responsabilidades y establecer quién deberá responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.