Mujer derrapa de su motocicleta en calles de la colonia Morelos en Ciudad del Carmen; paramédicos la atienden en el lugar

Una joven motociclista resultó con diversos golpes y molestias en el brazo izquierdo luego de derrapar cuando circulaba sobre calles de la colonia Morelos, durante la noche de este viernes.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Periférica Norte con calle 53-A, donde las condiciones del pavimento mojado habrían provocado que perdiera el control de su unidad y terminara cayendo sobre su costado izquierdo.

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De acuerdo con los datos recabados, la mujer se desplazaba a bordo de una motoneta Italika, con dirección a su domicilio, cuando al pasar por la mencionada intersección perdió estabilidad y derrapó.

Tras la caída, ciudadanos que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarla y la ayudaron a sentarse en una parada de camiones, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia.

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Al sitio arribaron paramédicos del grupo ACSES y de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente y detectaron que presentaba golpes en el cuerpo, además de un fuerte dolor en el brazo izquierdo.

Debido a que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario, fue atendida en el lugar y se le inmovilizó el brazo como medida preventiva.

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Finalmente, la joven decidió retirarse en un vehículo particular acompañada de sus familiares, mientras que su pareja se hizo cargo de trasladar la motocicleta, ya que ella no se encontraba en condiciones de continuar conduciéndola debido a las molestias que presentaba.

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