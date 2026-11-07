Choque entre dos camionetas en la colonia Justo Sierra de Ciudad del Carmen deja daños materiales

Un fuerte accidente de tránsito entre dos camionetas particulares se registró durante la tarde de este sábado en calles de la colonia Justo Sierra, en Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que ambas unidades protagonizaran un aparatoso encontronazo en un concurrido crucero de este sector de la ciudad.

Afortunadamente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida Camarón por calle Róbalo, donde se vieron involucradas dos camionetas particulares, ambas de color negro.

La primera de ellas era una Mitsubishi L200, mientras que la segunda correspondía a una Chirey Tiggo, cuyos conductores terminaron protagonizando el fuerte impacto en dicho punto. A consecuencia del encontronazo, ambas unidades presentaron severos daños en sus respectivas partes frontales, evidenciando la fuerza de la colisión. Los daños materiales fueron considerables y se estimó que las reparaciones representarían varios miles de pesos para los propietarios de los vehículos. Tras el reporte del accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron una valoración a una mujer que se encontraba en el lugar. Después de revisarla, determinaron que no presentaba condiciones que ameritaran su traslado a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el sitio. Posteriormente, arribaron peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, realizaron las diligencias correspondientes y recabaron información para establecer cómo se produjo el choque y deslindar las responsabilidades entre los conductores involucrados. Mientras tanto, las camionetas permanecieron en el lugar a la espera de que sus propietarios llegaran a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados. Finalmente, ambas partes lograron resolver la situación mediante la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, evitando que el caso tuviera que prolongarse ante las autoridades correspondientes. Una vez concluido el procedimiento, los involucrados solicitaron el apoyo de grúas para retirar las dos unidades siniestradas y trasladarlas, con lo que se liberó el crucero y se permitió que la circulación vehicular comenzara a normalizarse en esta zona de la colonia Justo Sierra.