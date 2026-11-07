Marina lleva atención médica gratuita a Champotón, Campeche; beneficia a comunidad de difícil acceso

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Séptima Zona Naval, realizó una jornada de atención médica en la comunidad de Laureles, municipio de Champotón, Campeche, con el objetivo de acercar servicios de salud a habitantes de localidades de difícil acceso.

Las actividades forman parte de la séptima fase del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, denominada Litoral del Golfo, que se desarrolla en coordinación con autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la dependencia federal, las brigadas estuvieron integradas por personal de medicina, enfermería, odontología y psicología, quienes ofrecieron servicios básicos a la población.

¿Qué servicios médicos ofreció la Marina en Champotón?

Durante la jornada realizada en Laureles, el personal naval proporcionó 28 consultas médicas, 23 atenciones odontológicas y cuatro consultas psicológicas.

Además, se efectuaron 35 tomas de signos vitales, una aplicación de medicamento inyectable y una curación.

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La Secretaría de Marina informó que también se suministraron 35 medicamentos diversos y 10 sueros, además de impartir pláticas preventivas para promover el cuidado de la salud.

¿Cuál es el objetivo de las jornadas de salud de la Marina en Campeche?

La dependencia explicó que el programa busca facilitar la atención de primer contacto a personas que enfrentan dificultades para trasladarse a clínicas y hospitales, principalmente por las distancias y la falta de recursos económicos.

Estas acciones se desarrollan mediante la colaboración entre la Armada de México y las instituciones de salud de los gobiernos federal, estatal y municipal.

La Semar señaló que continuará con las actividades de atención médica en comunidades vulnerables y de difícil acceso, como parte de su estrategia para acercar servicios básicos a la población de Campeche.

IO