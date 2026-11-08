Campeche registra 139 denuncias contra servidores públicos; abuso de autoridad encabeza casos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche registra un total de 139 denuncias durante los ya concluidos 10 meses del año, de las cuales casi el 50 por ciento corresponde al delito de abuso de autoridad, principalmente por hechos relacionados con la actuación de elementos policiacos.

Este comportamiento representa un cambio respecto a años anteriores, cuando el peculado figuraba entre los delitos con mayor número de denuncias ante la institución, actualmente, los señalamientos contra elementos policiales ocupan una parte importante de los expedientes que atiende la dependencia.

El fiscal anticorrupción, Loreto Verdejo Villacis, informó que durante los últimos tres o cuatro años se ha presentado una modificación en los tipos penales que denuncia la ciudadanía, precisó que, hasta la fecha 96 fueron elevadas a carpetas de investigación, de estas, casi la mitad corresponde a posibles casos de abuso de autoridad, principalmente por asuntos relacionados con la proximidad policial.

En tanto que hay 43 expedientes auxiliares, es decir, que los ciudadanos presentaron las denuncias que corresponde, pero aún están en proceso de obtener y corroborar los datos de prueba para solicitar formalmente ante el juez el inicio de un juicio por la probable responsabilidad de uno o más implicados.

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En cuanto a la los delitos más denunciados, con el 47 por ciento o su equivalente aproximado con 65 carpetas está el abuso de autoridad; con el 25 por ciento o su aproximado con 34 son integrados otros delitos; con el 19 por ciento, o aproximadamente 27 querellas por lesiones; seis por ciento o el equivalente a 9 expedientes por peculado y con el 3 por ciento restante, el uso ilícito de atribuciones y facultades con 4 pesquisas.

En cuanto a la participación ciudadana, el funcionario reportó un incremento en la presentación de denuncias ante esta institución, ya que más del 60 por ciento de los casos registrados durante el periodo proviene directamente de ciudadanos, a diferencia de años anteriores, cuando predominaban los señalamientos de organismos fiscalizadores y dependencias encargadas del control gubernamental.

Entre las instituciones que anteriormente presentaban una mayor cantidad de denuncias se encontraban la Auditoría Superior del Estado, la entonces Secretaría de la Contraloría, actualmente Secretaría Anticorrupción, así como los órganos internos de control de las distintas dependencias públicas.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción explicó que ahora los ciudadanos acuden de manera presencial para presentar sus denuncias o recurren a las herramientas digitales disponibles en el portal oficial de la institución, donde también existe la posibilidad de aportar información mediante noticias criminales.

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Recordó que las denuncias pueden presentarse de forma anónima, conforme a lo establecido en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta disposición permite que la ciudadanía aporte información sobre posibles hechos delictivos sin necesidad de revelar su identidad, de acuerdo con los mecanismos contemplados en la legislación.

Respecto a la distribución geográfica de las denuncias, Verdejo Villacis identificó a los municipios de Campeche y Ciudad del Carmen como los puntos con mayor denuncia ciudadana ante la Fiscalía Anticorrupción. Detalló que en ambas demarcaciones sobresalen los señalamientos por presunto abuso de autoridad, en particular aquellos relacionados con la proximidad policial.

Señaló que este tipo de denuncias representa una parte significativa de los asuntos que actualmente atiende la dependencia, por lo que la actuación de los elementos policiales figura entre los temas con mayor presencia dentro de las investigaciones iniciadas en el periodo.

En relación con el comportamiento de las cifras frente al año anterior, el funcionario señaló que existe un incremento importante en la participación de la población para presentar denuncias.