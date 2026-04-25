Regiones Norte, Oeste y Suroeste del Estado de Campeche alcanzarán temperaturas muy calurosas

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Estado de Campeche se verá afectado principalmente en sus regiones del Norte, Oeste y Suroeste, así como en los límites costeros, por temperaturas muy calurosas que rondarán entre los 40 y 45 grados.

Lo anterior, es derivado de una onda de calor que se ha extendido en gran parte del país causada por el dominio de un sistema anticiclónico localizado en niveles medios y altos de la atmósfera, el cual se extiende desde el Pacífico mexicano hasta la Península de Yucatán.

Así mismo, la presencia de un canal de baja presión sobre el Golfo de Honduras, el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y un sistema de alta presión dominante sobre el Golfo de México mantendrán el tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias y viento de componente de tipo Este con una velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros sobre la entidad.

Dichas condiciones permanecerán durante los siguientes días, por lo que las autoridades exhortan a la población a incrementar el consumo de agua y evitar las bebidas azucaradas o alcohólicas, priorizar durante el día las actividades en espacios frescos o con sombra para reducir en lo mayor posible la exposición prolongada a la radiación solar, además de protegerse con bloqueador solar y el uso de gorra o sombrero.