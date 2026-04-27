Militantes de Morena advierten desbandada si se mantiene a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la 4T en Campeche

En las próximas semanas habría una desbandada en Morena ante la molestia que ha ocasionado entre los militantes la imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la cuarta transformación en Campeche, advirtieron ciudadanos, políticos e incluso organismos no gubernamentales.

Y es que las presuntas irregularidades durante sus tres administraciones como alcalde, además de sus nulos resultados en temas económicos y de seguridad tienen inconformes a miles de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional quienes prevén apoyar a otros institutos políticos si se mantiene al edil carmelita como coordinador de la 4T en el estado.

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Reprocharon que, tan solo en este mes, se han reportado al menos seis hechos violentos de alto impacto mientras el edil se la pasa viajando a la capital y otros municipios promocionando su imagen, en lugar de atender sus responsabilidades.

Mentiras y traiciones

Para don Raúl, habitante de la colonia 23 de Julio, confiar en Pablo Gutiérrez Lazarus fue el peor error de su vida y no lo repetirá; dijo que el edil tiene un largo historial de traiciones, pues en su primera administración llegó cobijado por el Partido Acción Nacional, mismo al cual abandonó “tras usarlo a su antojo”. Luego coqueteó con Movimiento Ciudadano y como no le dieron la candidatura que buscaba se refugió en Morena: “voté por él en 2015 y es lo peor que pude hacer, traicionó al PAN, no pudo chantajear a MC y se fue a Morena; hoy mi colonia es la más insegura de Ciudad del Carmen por su ineptitud” acusó.

Por su parte doña Lucila, líder social de la Isla y simpatizante de Morena arremetió también contra el alcalde y afirmó que, si no hay una encuesta abierta a la militancia, apoyarán a otro partido: “él no representa a la cuarta transformación, no nos representa a los morenistas fundadores. Los principios son claros: no mentir, no robar y no traicionar. Él traicionó al PAN, es investigado por presuntos desvíos y no ha cumplido sus promesas de campaña. Si él se queda, nosotros nos vamos. Tenemos dignidad” advirtió.

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Posible simulación

Javier Bello Ávila, representante de la Contraloría Ciudadana A.C. en Carmen, explicó que la figura de “coordinador estatal de la defensa” no está claramente establecida dentro de los estatutos partidistas, por lo que podría interpretarse como un mecanismo de posicionamiento anticipado para generar percepción de unidad y control en medio de un contexto que presenta inconformidades ciudadanas derivadas de diversas problemáticas en el municipio. Es decir, el presunto respaldo al edil, no sería más que una mera simulación para impulsar su imagen antes de los tiempos oficiales.

De su lado, el exdirigente del PRD en Ciudad del Carmen, Acisclo Paz López, consideró que el movimiento podría responder más a una estrategia política que a un proceso formal interno, al tiempo que advirtió que todavía falta la validación de la dirigencia nacional por lo que el escenario no está completamente definido y es algo que no se debe perder de vista. Recordó antecedentes electorales en los que, pese a contar con candidatos locales, el voto en Ciudad del Carmen no favoreció a perfiles de la propia región. “Ya están echando las campanas al vuelo, pero todavía falta mucho por definirse”, dijo.

Reproche por abusos

En tanto que, Las 182 quejas por violación de los derechos humanos que contabilizó el Ayuntamiento del Carmen de 2021 a 2026 por el uso excesivo de la fuerza pública municipal en las detenciones, así como por el actuar indebido de la autoridad municipal, solo evidencia el desinterés del presidente por el municipio ya que está enfocado en buscar otro cargo, acusaron políticos y organismos ciudadanos.

El secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Castro Fuentes calificó como reprobable que el Ayuntamiento del Carmen figure como uno de los entes públicos con más denuncias de violaciones a los derechos humanos por lo que planteó que se debe a que alcalde “está más concentrado en buscar votos que en velar por los intereses de los carmelitas”.

Por su parte, la presidenta de Conciencia Crítica, Rosalía Hernández Estrella, exigió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) obligue al Ayuntamiento de Carmen a acatar las recomendaciones por violentar a ciudadanos.

En tanto que la coordinadora de Somos México en Campeche, Martha Puerto Canepa, subrayó que es una voz de alarma el número de quejas que no se deben minimizar y exigió poner un alto a los actos ilegales de la autoridad municipal.