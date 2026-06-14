Investigan asesinato de dueño de parcela cerca del poblado Francisco May en Quintana Roo

Un homicidio que se registró en una parcela, cerca del poblado Francisco May, fue reportado en la caseta de policía que se ubica en la entrada de Cancún, en la carretera procedente de Mérida, en donde un hombre reportó que encontró muerto a su padre en la entrada de su vivienda, en una zona apartada de la mancha urbana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones por el hallazgo del cadáver de un hombre, de 75 años, quien recibió un disparo en el pecho y perdió la vida en la entrada de su vivienda, ubicada a más de 40 kilómetros del entronque con la carretera Cancún-Leona Vicario, en la vía libre hacia Mérida.

Las primeras investigaciones señalaron que el hijo del ahora occiso acudió a la caseta de la policía municipal, en la entrada de Cancún, para reportar que había encontrado sin vida a su padre, Rodulfo Antonio, de 75 años, originario de Tehuacán, Puebla, en una parcela de su propiedad, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Las primeras investigaciones señalaron que el ahora occiso fue visto por última vez por sus familiares a las 10:00 horas del viernes, cuando acudió en una cuatrimoto a su parcela para dejarle comida a una persona que cuidaba su propiedad.

Noticia Destacada Se mantiene varado el chárter de la selección uruguaya de futbol en Cancún por problemas de documentación

Sin embargo, Rodulfo Antonio no regresó ese día a su hogar y por este motivo, la mañana del sábado, su hijo acudió al terreno de su padre y lo encontró sin vida, tirado en el piso, en la entrada de una vivienda de madera, con una herida de bala en el pecho.

El asesinato se registró en la parcela denominada Los Cedros, hasta donde acudieron los elementos de la FGE y de la Dirección de Servicios Periciales para iniciar las investigaciones.

Los peritos localizaron el cuerpo sin vida y confirmaron que presentaba un orificio de proyectil de arma de fuego en la región pectoral derecha. Además, cerca del cadáver encontraron un arma de fuego, tipo escopeta.

Los elementos de la Policía de Investigación están tras la pista del cuidador de la parcela, quien no fue localizado en el lugar, para determinar si se encuentra relacionado con la agresión o si tiene alguna información sobre las circunstancias de este homicidio.