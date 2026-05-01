Confirman nuevo caso de dengue en Campeche

La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México confirmó un nuevo caso de dengue en Campeche, con lo que suman nueve contagios positivos de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. El más reciente diagnóstico corresponde a un caso con signos de alarma, por lo que este tipo ya duplica a los no graves, con seis y tres registros, respectivamente.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue en México, publicado ayer, hasta la semana 16 —del uno de enero al 30 de abril—, se ha acumulado el 75 por ciento del total de casos documentados en 2026, lo que refleja una tendencia al alza. En el mismo periodo de 2024 se habían registrado 12 contagios, frente a los nueve actuales.

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El Sector Salud reporta que en la Entidad la tasa de incidencia de casos con signos de alarma duplica a la de los no graves, con 0.62 y 0.31 por cada 100 mil habitantes. Incluso, los casos con signos de alarma de este año ya superan los registrados en 2024, cuando se contabilizaban cinco.

La SSa federal informó que 344 campechanos han presentado síntomas asociados al dengue, cifra cercana a los 358 reportados en 2024. A nivel peninsular, se han confirmado 84 casos de dengue: Quintana Roo concentra 66 contagios (78.57%), mientras que Yucatán y Campeche comparten el segundo lugar con nueve casos cada uno.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que los síntomas aparecen entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito, y pueden durar de 2 a 7 días. Entre los más comunes están la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, además de náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. La enfermedad puede agravarse con signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, debilidad general o cansancio extremo. Ante estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a recibir atención médica.