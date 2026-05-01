Piden reforma fiscal tras jornada laboral de 40 horas: buscan más dinero directo para trabajadores

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, María de Jesús Rodríguez Vázquez, planteó la necesidad de impulsar una reforma fiscal que complemente la reciente reducción de la jornada laboral en el país.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigente sindical reconoció los avances logrados en materia laboral, pero advirtió que es necesario ir más allá para que los beneficios se reflejen de forma directa en el ingreso de los trabajadores.

Sindicatos piden reforma fiscal para mejorar ingresos

Rodríguez Vázquez explicó que la disminución de la jornada laboral representa un cambio relevante, pero consideró que su impacto podría potenciarse si se ajusta el esquema tributario que actualmente grava diversas percepciones salariales.

En este sentido, propuso que ciertos ingresos adicionales, como el pago de horas extra, el aguinaldo y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), queden exentos de impuestos, con el objetivo de incrementar el ingreso disponible de los trabajadores.

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Jornada laboral de 40 horas, un avance clave

La líder sindical destacó que la reducción de la jornada laboral se perfila como una de las reformas más importantes en las últimas décadas, al modificar las condiciones de trabajo en favor de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Este cambio forma parte de la agenda laboral impulsada por el actual gobierno, que busca fortalecer los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones generales.

Avances en equidad de género y representación

Durante su intervención, Rodríguez Vázquez también subrayó los progresos en materia de equidad de género dentro del ámbito sindical, al señalar un aumento en la participación de mujeres en espacios de representación.

De acuerdo con datos del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la inclusión de cuotas de género ha permitido una mayor presencia femenina en estructuras sindicales.

#MañaneraDelPueblo. Destaca María de Jesús Rodriguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores, el papel de la presidenta @Claudiashein en defensa de la soberanía nacional. pic.twitter.com/IonP7IVjCM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 1, 2026

Respaldo sindical al gobierno

Finalmente, la dirigente reiteró el apoyo del sector sindical a las políticas del gobierno federal, especialmente en temas relacionados con la soberanía nacional y la agenda laboral.

El planteamiento de una reforma fiscal abre el debate sobre la siguiente etapa de los cambios laborales en México, con el objetivo de traducir los avances estructurales en beneficios económicos tangibles para la población trabajadora.

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