Yucatán recibe cuatro reconocimientos nacionales en el Tianguis Turístico México 2026

Yucatán recibió cuatro reconocimientos nacionales durante el Tianguis Turístico México 2026, lo que fortalece su posición como uno de los destinos más competitivos del país, informó la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

Durante la ceremonia, realizada en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, con motivo de la edición 50 del tianguis, la entidad fue reconocida por proyectos vinculados con la innovación, la gastronomía, el turismo comunitario y la formalización de servicios turísticos.

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En los Reconocimientos a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026, Yucatán obtuvo dos de los ocho galardones entregados, por el desarrollo de experiencias con valor social, cultural y económico para las comunidades.

Cenotes y haciendas

Uno de ellos fue el Parador Turístico Yaxunah, en el municipio de Yaxcabá, reconocido en la categoría de Turismo Comunitario por su trabajo de integración social y rescate de tradiciones, encabezado por Orlando Uicab Canul.

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También fue distinguido el producto “Cena y Noche Romántica”, del Parque Hacienda Cenote San Ignacio, en Chocholá, en la categoría de Turismo de Romance, por combinar naturaleza, exclusividad y experiencias para visitantes. La distinción fue recibida por su director, Carlos Aldana Herrera.