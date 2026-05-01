Transformador echa fuego y deja sin energía a familias y comercios en Escárcega

Debido a sobrecarga en el transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que presentó fallas, el cual surte de energía un sector de la colonia Centro, dejó por dos días sin el servicio y ocasionó problemas en las viviendas y comercios del lugar, y fue hasta esta mañana del viernes que la cuadrilla acudió a darle solución, pero la situación es cuánto tiempo tardará en volverse a presentar este problema.

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Según vecinos de un sector de la colonia Centro, desde hace dos días empezaron a ver que el transformador que se ubica sobre el andador de la calle 29 empezó a tirar fuego debido a un cortocircuito, para después dejarlos sin el servicio de energía en las casas y los comercios.

Esto les causó problemas; en el caso de los habitantes de las casas, no pudieron dormir debido al fuerte calor y el ataque de los mosquitos, ya que al no haber energía los ventiladores y aire acondicionado no funcionaban y prefirieron tener que mantenerse fuera para recibir algo de aire.

Pero los comercios instalados en ese sector tuvieron problemas debido a que venden carnes frías y otros productos que corrían el riesgo de echarse a perder, y aun en esos momentos acudieron a las oficinas de la CFE y fueron recibidos por los guardias de seguridad debido a que era de noche, quienes se comunicaron con la cuadrilla de guardia y mencionaron que acudirían a reparar el problema, pero nunca se presentaron y eso molestó a los vecinos, que al día siguiente decidieron acudir de nuevo a las oficinas de la CFE y exigieron que repararan el problema del transformador, en caso contrario realizarían un plantón.

Y ante esa amenaza, esta mañana acudieron los trabajadores de la empresa de clase mundial a reparar el problema que tenía el transformador y los afectados volvieron a contar con energía, pero la pregunta es cuánto tiempo va a tardar en que se vuelva a presentar este problema, debido a que los apagones han sido constantes y hasta el momento no le han dado una solución definitiva.

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JGH