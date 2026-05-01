Activan Alerta Amarilla por calor en CDMX: temperaturas de hasta 31 grados este 1 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por calor ante el pronóstico de altas temperaturas para la tarde de este viernes 1 de mayo.

A través de sus canales oficiales, la dependencia capitalina informó que diversas alcaldías registrarán un incremento significativo en la temperatura, por lo que llamó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por calor?

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se activó para las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas zonas se esperan temperaturas que oscilarán entre los 30 y 31 grados Celsius, principalmente en un horario de 13:00 a 18:00 horas, considerado el periodo de mayor radiación solar.

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Recomendaciones ante altas temperaturas en CDMX

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para reducir riesgos asociados al calor extremo.

Entre las principales medidas destacan el uso de bloqueador solar, vestir ropa ligera y de colores claros, así como portar gafas de sol y gorra o sombrero para protegerse de la radiación.

También se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad, y no consumir alimentos en la vía pública debido a que pueden descomponerse rápidamente.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la población puede comunicarse a los números 911, Locatel (55 5658 1111) o al teléfono de Protección Civil (55 5683 2222).

¡Buen día! Este #viernes en la Ciudad de México, se prevé ambiente muy #caluroso con alto índice de radiación UV.



Cielo medio #nublado y #lluvias ligeras, principalmente en el sur y poniente.



🌡#Temperatura máxima: 31 °C

🌡#Temperatura mínima: 17 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/NRy4JwAa4E — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 1, 2026

Asimismo, exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la dependencia en redes sociales y su portal web, donde se actualizan constantemente los avisos meteorológicos.

La activación de la Alerta Amarilla busca prevenir incidentes y proteger a la población ante las altas temperaturas que continuarán registrándose en la capital del país.

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