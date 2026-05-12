¿Qué pasó con el Barco Pirata Lorencillo? Así eran los recorridos por el Malecón de Campeche

Durante años, el Barco Pirata Lorencillo fue uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del malecón de San Francisco de Campeche. Su silueta inspirada en las antiguas embarcaciones corsarias llamaba la atención de locales y visitantes que buscaban vivir una experiencia diferente sobre las tranquilas aguas de la bahía campechana.

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El navío turístico realizaba recorridos marítimos frente al malecón, principalmente al atardecer, mientras se narraban historias sobre piratas, corsarios y ataques que marcaron la historia de Campeche durante los siglos XVI y XVII.

De acuerdo con reportajes publicados años atrás, el Lorencillo comenzó a operar alrededor de 2004 y rápidamente se convirtió en uno de los paseos favoritos para turistas nacionales y extranjeros. El recorrido duraba aproximadamente una hora y ofrecía música campechana, relatos históricos y vistas panorámicas de la ciudad amurallada, la Catedral y el malecón desde el mar.

Ofrecía recorridos marítimos con historias de piratas, música y vistas de la ciudad amurallada. / Especial

El nombre del barco estaba inspirado en el famoso pirata Lorencillo, identificado históricamente como Laurens Cornelis Boudewijn de Graaf, un corsario neerlandés que encabezó ataques contra Campeche en 1685 y se convirtió en una figura legendaria dentro de la historia del puerto.

Así eran los recorridos en el Barco Pirata

Los paseos partían generalmente durante la tarde para aprovechar la vista del atardecer sobre la bahía. A bordo, los visitantes escuchaban narraciones dramatizadas sobre tesoros, saqueos y leyendas de filibusteros que alguna vez amenazaron las costas campechanas.

La experiencia estaba ambientada con decoración pirata y en ocasiones el personal utilizaba vestimenta alusiva a corsarios, convirtiendo el trayecto en una actividad familiar y turística. Algunos recorridos incluso incluían alimentos, bebidas y música regional para ambientar la travesía.

Visitantes entrevistados en años anteriores describían el viaje como relajante, histórico y divertido para los niños, gracias a la combinación entre historia, música y paisaje marítimo.

Del Lorencillo al Alijo

Sin embargo, alrededor de 2018 el tradicional Barco Pirata Lorencillo dejó de promocionarse como anteriormente ocurría en el malecón campechano. En su lugar comenzó a difundirse el proyecto denominado El Alijo del Barco Pirata Lorencillo, operado por la empresa Via Nautica MX, que ofrecía recorridos turísticos por la bahía de Campeche inspirados en la misma temática pirata.

Alrededor de 2018 dejó de promocionarse y surgió “El Alijo del Barco Pirata Lorencillo”. / Especial

En plataformas turísticas y reseñas de visitantes, El Alijo aparece como una experiencia marítima con espectáculo pirata, servicio de bar y recorridos frente al malecón. Algunos usuarios señalaron que el servicio dependía del número de pasajeros y que en ocasiones las salidas eran suspendidas por conflictos con concesionarios o falta de operación constante.

Incluso, visitantes recientes señalan que la embarcación ya no realiza viajes por el mar y que actualmente permanece como un atractivo visual o punto para fotografías, mientras otros comentarios mencionan falta de mantenimiento y abandono.

Un recuerdo vivo en Campeche

Aunque el Barco Pirata Lorencillo prácticamente desapareció de la actividad turística constante, muchos campechanos todavía lo recuerdan como uno de los paseos más representativos del malecón.

Actualmente el barco ya no opera como antes y permanece en el recuerdo de los campechanos. / Especial

Para varias generaciones, el Lorencillo significó una manera distinta de conocer Campeche desde el mar: con la brisa de la bahía, historias de corsarios y la vista de la ciudad amurallada iluminada al atardecer.

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JGH