Aguas negras y caída en ventas golpean al Mercado Ejidal; Ayuntamiento de Campeche sin proyecto de drenaje

El Ayuntamiento de Campeche conoce desde hace años la problemática del Mercado Ejidal de San Francisco de Campeche, pese a lo anterior no tiene contemplado proyecto alguno para un nuevo sistema de drenaje en beneficio de los locatarios del centro comercial.

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Al ser cuestionada la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, negó que su administración haya abandonado el Mercado Ejidal y justificó que tendrán más complicaciones operativas por un recorte presupuestal de 140 millones de pesos al municipio. Tras las denuncias de locatarios de la central de abastos, señaló que cada semana están desazolvando. Pese a lo anterior, los señalamientos de los locatarios es que desde hace más de dos semanas no hay atención.

El municipio no contempla actualmente un proyecto integral para renovar el drenaje del mercado. / Por Esto!

Cabe señalar, en el Mercado Ejidal las denuncias de los locatarios fueron claras, pues la falta de mayor mantenimiento al drenaje ya generó que las aguas negras se rebosen, una disminución en las ventas y olores fétidos, más en esta temporada de calor.

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