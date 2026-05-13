36 tinas pendientes mantienen crisis en Península de Atasta

Es grave el atraso de proyectos acuícolas impulsados por el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la Península de Atasta, los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2023 y aún no han sido concluidos, generando pérdidas y preocupación entre los productores. Así lo denunció el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores de Altura, Adolfo Hernández Maldonado, al indicar que lo más serio es en Atasta, donde están pendientes por terminar 36 tinas.

Explicó que las cooperativas han realizado constantes supervisiones en la zona, incluso viajando una o dos veces por semana para verificar los avances de las obras. Señaló que recientemente los trabajos se detuvieron debido a un problema personal del encargado, aunque les informaron que esta misma semana se reanudarían y que en aproximadamente tres semanas quedarían terminadas.

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Detalló que actualmente cuentan con 15 proyectos, de los cuales 10 son de acuacultura y cinco de pavos, pero todavía existen tres cooperativas pendientes por concluir. Indicó que algunas instalaciones quedaron incompletas por falta de bombas de agua, electricidad y equipos esenciales. Uno de los principales problemas es que el alimento entregado para los proyectos está próximo a caducar en junio, pese a que las tinas aún no están listas para la siembra. Recordó que anteriormente ya tuvieron que desechar cerca de 10 toneladas de alimento, lo que representó una pérdida importante.

Hernández Maldonado señaló que el problema serio lo tiene Atasta, donde tres cooperativas desde hace tres años esperan la conclusión de sus tinas. Cada cooperativa cuenta con 12 tinas, sumando un total de 36 en las tres agrupaciones. Según el calendario entregado, en dos semanas deberían estar listas para llenarse de agua e iniciar la siembra.

El dirigente consideró que la crisis económica de PEMEX ha impactado directamente en estos proyectos, pues aseguró que en distintas regiones del país existen obras y apoyos detenidos por falta de recursos. Añadió que la situación ha sido desgastante para los socios, quienes continúan invirtiendo tiempo y dinero en traslados y supervisiones sin recibir apoyo económico.

Finalmente, reconoció que la empresa encargada de los trabajos, originaria de Tabasco, ha realizado labores de buena calidad, aunque lamentó que los productores hayan tenido que esperar cerca de tres años para ver avances en proyectos que originalmente debieron beneficiar desde hace tiempo a las cooperativas de la Península de Atasta.