Sindicato denuncia inseguridad en plataformas de la Sonda de Campeche

La creciente inseguridad en instalaciones petroleras de la Sonda de Campeche mantiene bajo temor constante a los trabajadores del sector, quienes ahora no solo enfrentan riesgos operativos propios de la industria, sino también amenazas de grupos armados que realizan atracos en plataformas y embarcaciones, denunció Pablo López Figueroa, secretario de trabajo del Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Reconoció que la situación ha escalado a niveles preocupantes, pues los trabajadores viven bajo estrés permanente al desempeñar labores en instalaciones donde, además de enfrentar equipos sin mantenimiento, líneas deterioradas y accidentes industriales, ahora también deben preocuparse por posibles asaltos armados.

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Tras el último hecho reportado en el mar, cuando tres sujetos abordaron ilegalmente una embarcación, el entrevistado indicó que los atracos ya no son hechos aislados y advirtió que cuando estos ataques ocurren varias veces al año en plataformas habitadas o barcos, puede considerarse una forma de terrorismo contra trabajadores e infraestructura estratégica del país.

López Figueroa cuestionó la falta de vigilancia efectiva de las autoridades, señalando que resulta incongruente que exista un estricto control para revisar a los trabajadores antes de abordar plataformas, mientras grupos armados logran ingresar con facilidad a instalaciones petroleras en altamar.

Criticó también la falta de mantenimiento y de inversión en seguridad operativa dentro de PEMEX, afirmando que desde el interior de la industria existe la percepción de que no hay interés gubernamental en fortalecer las instalaciones petroleras ni garantizar la seguridad del personal.

El representante sindical sostuvo que, con la tecnología actual —radares, telecomunicaciones y sistemas de monitoreo— resulta difícil creer que las autoridades desconozcan quiénes realizan estos movimientos en altamar, por lo que insistió en reforzar las estrategias de vigilancia y prevención en instalaciones petroleras.

Finalmente, llamó a las autoridades federales y marítimas a intensificar los operativos de supervisión y protección, pues consideró alarmante que personas armadas logren abordar plataformas habitadas y barcos sin ser interceptadas.