Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado recorren Chilapa por violencia en la zona

La tarde de este miércoles 13 de mayo, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, hicieron un recorrido por las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, las cuales se encuentran en el municipio de Chilapa.

Esto para escuchar las necesidades de las familias que han sido desplazadas, la titular de la secretaría de Gobernación y la gobernadora de la entidad, fueron acompañadas por la Mesa de Paz.

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"Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz", aseguró Rosa Icela Rodríguez.

En las zonas en donde se encuentran alojadas las familias desplazadas, se habló con los afectados y se escucharon sus solicitudes para brindar condiciones de seguridad, esto por medio del establecimiento de un corredor seguro que les permita tener víveres, atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.

Además, se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, junto con la llegada de programas sociales de Bienestar.

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También se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, para firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz en la zona.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso para mantener abierta la comunicación y el diálogo para resolver los conflictos y también a preservar la paz.

Dialogamos con las familias y comisarios en la localidad de Coatzingo, en #Chilapa, #Guerrero, para establecer la paz en la región. Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein se reanudarán las clases en las escuelas, el servicio médico y la entrega de medicinas; se cuenta ya… pic.twitter.com/gRKk2fBFl3 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 13, 2026

"La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos", destacó la titular de Gobernación.

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