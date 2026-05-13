Lanzan “Herencia Maya”, estrategia para garantizar la conservación de 11 reservas naturales en Yucatán

El Gobierno del Estado de Yucatán puso en marcha el Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) “Herencia Maya”, en coordinación con la coalición global Enduring Earth y organismos especializados en protección ambiental como Pronatura Península de Yucatán A.C., WWF México y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C..

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la conservación y garantizar un financiamiento sostenible para 11 reservas naturales protegidas en el estado, consideradas fundamentales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de Yucatán.

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Al respecto, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, destacó que en el proyecto se integra la Reserva Ecológica Cuxtal, la cual forma parte de este importante esfuerzo ambiental, al tratarse de una zona estratégica para el abastecimiento de agua y la conservación de recursos naturales en la capital yucateca.

“Cuxtal es fundamental para nuestra ciudad; de ahí proviene cerca del 50 por ciento del agua que llega a nuestros hogares”, expresó la edil.

La reserva alberga más de mil 170 especies de flora y fauna, además de 16 cenotes, siete cuevas y 28 sitios arqueológicos.

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Asimismo, es hogar de más de 25 mil habitantes distribuidos en comunidades como Dzununcán, Molas, San Ignacio Tesip, Xmatkuil, San Pedro Chimay, Dzoyaxché y Tahdzibichén.

Las autoridades señalaron que el Proyecto “Herencia Maya” busca asegurar recursos a largo plazo para proteger áreas naturales prioritarias, promover el desarrollo sustentable y fortalecer la participación de las comunidades locales en la conservación del territorio.

Con esta estrategia, el Gobierno estatal y los organismos participantes buscan consolidar acciones que impulsen la sostenibilidad ambiental de Yucatán y contribuyan al bienestar de las futuras generaciones.