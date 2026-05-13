Empresarios de Carmen acusan incumplimientos sistemáticos de PEMEX

Empresarios de Ciudad del Carmen acusaron a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de mantener una cadena de incumplimientos y promesas sin concretar respecto a la apertura de COPADE para la facturación pendiente de 2024, situación que ha deteriorado la confianza del sector privado hacia la empresa productiva del Estado, afirmó el Vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCEC), Gonzalo Hernández Pérez.

Tras la más reciente declaración del Secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, de que durante mayo de 2026 se dará la apertura de los Códigos de Pagos y Descuentos (COPADES) para que a partir de junio se generen pagos a proveedores locales, el representante empresarial recordó que ya se había informado que el sistema se abriría el 17 de abril, pero la fecha transcurrió sin resultados y hasta ahora continúan sin respuestas oficiales.

Hernández Pérez señaló que este tipo de anuncios repetidos se han dado constantemente durante los últimos dos años, sin que se materialicen los compromisos.

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Recordó además que en marzo, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, junto con el Clúster de Energía y la gobernadora Layda Sansores San Román, enviaron una carta al director general de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla, para solicitar una reunión con empresarios de Ciudad del Carmen y abordar la crisis económica derivada de los adeudos. A más de tres meses, no han recibido respuesta.

El entrevistado consideró que la falta de contestación también representa una falta de atención hacia el Gobierno del Estado, pese a las gestiones realizadas por autoridades estatales. Afirmó que actualmente no existe credibilidad hacia PEMEX ni confianza en que las nuevas fechas anunciadas se cumplan.

Calificó como “sistemáticas” las mentiras e incumplimientos de la empresa, al señalar que cada nueva promesa de pago o apertura de plataformas termina sin concretarse. Por ello, manifestó sus dudas sobre la versión de que durante mayo finalmente se habilitarán las COPADE, pues consideran que podría tratarse de otra promesa incumplida dentro de una problemática que mantiene en crisis a numerosos proveedores de Carmen.