Marina frena pesca ilegal en Champotón: decomisan compresor en operativo marítimo

La Secretaría de Marina detuvo, inspeccionó y decomisó un compresor de una embarcación pequeña en las costas de Champotón. Este equipo es considerado un arte de pesca ilegal que era empleado para actividades de captura de especies marinas en la región.

Noticia Destacada De PRI a Morena: Presentan en Campeche análisis de 30 años de elecciones en México

De acuerdo con el Sector Naval de Champotón, el aseguramiento se realizó en colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, mientras realizaban labores de patrullaje marítimo de inspección y vigilancia. Durante el recorrido, se detectó una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo. Tras la inspección correspondiente, se efectuó la retención precautoria del compresor de aire, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El equipo decomisado era usado para facilitar el buceo prolongado en actividades de pesca. / Especial

Cabe señalar que, según testimonios de pescadores, el uso de un compresor permite que los hombres de mar realicen buceo por tiempos más prolongados, facilitando la extracción de una mayor cantidad de especies marinas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH