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Marina frena pesca ilegal en Champotón: decomisan compresor en operativo marítimo

La Marina aseguró un compresor usado como arte de pesca ilegal en Champotón, Campeche, durante un operativo conjunto con Conapesca para proteger recursos marinos.

David Vázquez

Por David Vázquez

14 de may de 2026

1 min

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Marina decomisa compresor usado para pesca ilegal en costas de Champotón
Marina decomisa compresor usado para pesca ilegal en costas de Champotón / Especial

La Secretaría de Marina detuvo, inspeccionó y decomisó un compresor de una embarcación pequeña en las costas de Champotón. Este equipo es considerado un arte de pesca ilegal que era empleado para actividades de captura de especies marinas en la región.

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De acuerdo con el Sector Naval de Champotón, el aseguramiento se realizó en colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, mientras realizaban labores de patrullaje marítimo de inspección y vigilancia. Durante el recorrido, se detectó una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo. Tras la inspección correspondiente, se efectuó la retención precautoria del compresor de aire, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El equipo decomisado era usado para facilitar el buceo prolongado en actividades de pesca.
El equipo decomisado era usado para facilitar el buceo prolongado en actividades de pesca. / Especial

Cabe señalar que, según testimonios de pescadores, el uso de un compresor permite que los hombres de mar realicen buceo por tiempos más prolongados, facilitando la extracción de una mayor cantidad de especies marinas.

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JGH