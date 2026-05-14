Temor en Hopelchén por transformador que genera chispas y apagones en Barrio Norte

En la calle 22 de la colonia Barrio Norte de la ciudad de Hopelchén, hay un viejo transformador que está sobrecargado y es el único convertidor de energía eléctrica que alimenta a dos cuadras. Por lo tanto, genera chispeo y variaciones en el voltaje y, pese al reclamo de los vecinos, la Comisión Federal de Electricidad no lo ha sustituido por otro de mayor capacidad.

Noticia Destacada Indignación en Carmen: ciudadanos encaran a vigilantes por agredir a mujer y niño

Lo anterior fue señalado por los esposos José del Carmen Pacheco Sandoval y Adolfina Uitz Ché, quienes son los más afectados porque el poste de concreto que sostiene el transformador está justo en la puerta de su casa. Al decir de esa familia, en las noches es cuando más chispea y hasta saca candela, lo cual les da miedo a que explote.

Indicaron que, desde el pasado domingo en la noche, los vecinos del sector se empezaron a quedar sin energía eléctrica a partir de las 22:00 horas. Es en ese momento cuando la mayoría de las familias encienden sus aires acondicionados para mitigar el calor que impera desde hace días y así poder dormir tranquilos. Los esposos mencionaron que, desde su ventana, pueden ver el chispeo incluso con fuego, el cual les genera temor ante una posible explosión.

Mencionaron que, hasta el momento, no se les ha quemado ningún aparato electrodoméstico porque, cuando inician las variaciones del voltaje, enseguida desconectan su refrigerador, su televisor y su aire acondicionado. Relataron que este problema es bien sabido por la CFE; incluso personal ha llegado hasta el poste y verificado el problema, pero la empresa no ha sustituido ese transformador con capacidad de 30 KVA.

Dicho transformador es el único en ese sector de la colonia Barrio Norte, pues alimenta a decenas de familias ubicadas en las calles 15 entre 20 y 22, 1 entre 20 y 22, 22 entre 15 y 17, y 22 entre 17 y 19, esta última calle del centro de la ciudad.

Los esposos mencionaron que, a la vuelta de su casa, en la calle 15 entre 20 y 22, hay un transformador con capacidad de 75 KVA, pero no funciona porque está desconectado desde hace casi un año. Las viviendas de esa arteria están conectadas a la línea del transformador que está en la puerta de su casa, lo que causa la sobrecarga y las constantes fallas. Relataron que este miércoles, vecinos del sector protestaron en las puertas de sus casas; al poco rato llegaron los electricistas de la CFE, solo recorrieron las calles y se retiraron, en tanto las fallas continúan.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH