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Quintana Roo / Cancún

Conecta Quintana Roo en Cancún: Fechas y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

La tarjeta SIM será instalada en los celulares de los beneficiarios registrados al programa.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

14 de may de 2026

1 min

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Uno de los beneficios de la tarjeta es el servicio de internet gratuito
Uno de los beneficios de la tarjeta es el servicio de internet gratuito / Especial

Los beneficiarios de Comemos Todos Quintana Roo podrán acudir a recoger la tarjeta Sim hoy jueves.

Las entregas solo se realizarán a los registrados al programa, quienes deberán acudir con cierta documentación.

Los beneficiarios deberán acudir con la documentación para recoger el paquete alimentario

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¿Cuándo recoger la tarjeta SIM en Cancún?

Este jueves 14 de mayo de 13:00 a 17:00 horas los beneficiarios deberán acudir al Domo de la Reg. 103, calle 153 norte, entre calles 50 poniente y 44 poniente.

Requisitos

  • Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM
  • Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo
  • CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega
  • Copia de comprobante de domicilio, no mayo a 3 meses
  • Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del programa

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