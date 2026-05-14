Conecta Quintana Roo en Cancún: Fechas y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

Los beneficiarios de Comemos Todos Quintana Roo podrán acudir a recoger la tarjeta Sim hoy jueves.

Las entregas solo se realizarán a los registrados al programa, quienes deberán acudir con cierta documentación.

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¿Cuándo recoger la tarjeta SIM en Cancún?

Este jueves 14 de mayo de 13:00 a 17:00 horas los beneficiarios deberán acudir al Domo de la Reg. 103, calle 153 norte, entre calles 50 poniente y 44 poniente.

Requisitos