Conecta Quintana Roo en Cancún: Fechas y requisitos para recoger la Tarjeta SIM

Los beneficiarios de Comemos Todos Quintana Roo podrán acudir a recoger la tarjeta Sim hoy jueves.
Las entregas solo se realizarán a los registrados al programa, quienes deberán acudir con cierta documentación.
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Este jueves 14 de mayo de 13:00 a 17:00 horas los beneficiarios deberán acudir al Domo de la Reg. 103, calle 153 norte, entre calles 50 poniente y 44 poniente.
Requisitos
- Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM
- Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo
- CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega
- Copia de comprobante de domicilio, no mayo a 3 meses
- Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del programa