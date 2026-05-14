Feria del Salbut en Mérida tendrá de pavo, cochinita y hasta camarones; conoce la fecha, sede y precios

La gastronomía será protagonista este domingo 17 de mayo con la realización de la Feria del Salbut 2026, el cual con su cuarta edición traerá diversas formas de degustar este importante platillo yucateco.

Esta edición promete traer diversas ofertas con recetas tradicionales y otras combinaciones peculiares que causan interés de las personas.

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Para ello, habrá 10 expositores, además de música en vivo, espectáculos y actividades culturales para todas las familias.

Feria del Salbut en Mérida

El mercado del Barrio de San Sebastián será sede de la nueva edición de la Feria del Sabut este domingo 17 de mayo.

Habrá variedad de precios de entre los $18 hasta los $25 pesos, dependiendo de la especialidad que se elija.

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También habrá recetas tradicionales como pavo, huevo, relleno negro, carne molida, hasta más extravagantes como castacán, queso de bola, camarones y cazón.

Los horarios serán desde las 7:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, con diversas actividades durante toda la jornada.