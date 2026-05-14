De PRI a Morena: Presentan en Campeche análisis de 30 años de elecciones en México

El sistema político electoral de México es altamente competitivo y sano, como se comprueba con la estadística de los comicios de 1991 a 2024. El presidente de la Junta Distrital 01, Omar Valle Flores, manifestó que la composición de la Cámara de Diputados Federal es un ejemplo de la alternancia política en el país, como se observa en los colores de las curules.

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Detalló que, anteriormente, la mayoría pertenecía al Partido Revolucionario Institucional, después al de Acción Nacional en el año 2000 y, a partir del 2018, a Morena. Dijo que quienes antes eran mayoría ahora son minoría, y los que hoy son oposición, el día de mañana pueden ser gobierno, lo que demuestra que la ciudadanía puede elegir libremente a sus gobernantes o representantes populares.

Lo anterior se dio a conocer al presentar el Sistema de Consulta Estadística de las Elecciones en la Universidad Mundo Maya.

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JGH