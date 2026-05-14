Indignación en Carmen: ciudadanos encaran a vigilantes por agredir a mujer y niño

Momentos de tensión e indignación se vivieron la tarde de este jueves en una pequeña plaza comercial ubicada sobre la avenida Aviación por Periférica, en la colonia Benito Juárez, luego de que ciudadanos encararan a vigilantes de la empresa de seguridad privada G.I.A., señalados presuntamente de agredir físicamente a una mujer y a su pequeño hijo.

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De acuerdo con versiones de testigos, los hechos ocurrieron cuando una mujer acudió junto con el menor a solicitar comida en un restaurante de la plaza. Presuntamente, dos elementos de seguridad privada intervinieron de manera agresiva para retirarlos del lugar, situación que habría derivado en empujones y golpes hacia la mujer y el infante.

La escena causó inmediata molestia entre comensales, quienes se levantaron de sus mesas para reclamar a los uniformados por el trato hacia la familia. Algunos de los presentes comenzaron a grabar y a exigir explicaciones, asegurando haber sido testigos directos de lo ocurrido.

Ante la presión ciudadana, uno de los vigilantes involucrados abordó un vehículo y se retiró del lugar, mientras que el otro permaneció en la plaza recibiendo reclamos de los inconformes, quienes señalaron que ninguna persona merece ser tratada de esa manera. El guardia se limitó a negar las acusaciones, pese a la insistencia de las personas presentes.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, los ciudadanos se retiraron del sitio, manifestando su inconformidad por el actuar de la corporación de seguridad, señalando que no es la primera ocasión en que personal de dicha empresa se ve involucrado en presuntos abusos hacia la ciudadanía.

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JGH