Detienen a hombre armado frente a Los Lagos tras amenazas en Isla de Tris, Ciudad del Carmen

Intensa movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en las inmediaciones del fraccionamiento residencial Los Lagos, luego del reporte de un hombre presuntamente armado que habría amenazado a un ciudadano sobre la avenida Isla de Tris.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo tras recibir el reporte de un masculino que circulaba a bordo de una motoneta Italika color roja, con placa de circulación local, quien presuntamente portaba un arma de fuego y minutos antes había amenazado a otra persona.

Las unidades policiacas lograron ubicar al sospechoso a escasos metros del fraccionamiento, donde le cerraron el paso para proceder con una inspección preventiva. Durante la intervención, los agentes localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego de color negro.

El ciudadano afectado fue invitado a acudir ante la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia formal, mientras que el presunto responsable fue asegurado y trasladado ante las autoridades ministeriales junto con la motocicleta en la que se desplazaba.

Trascendió en el lugar que el arma asegurada podría tratarse de una pistola de balines; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen sus características mediante los peritajes correspondientes. Cabe señalar que, al momento de la detención, varios vecinos se acercaron para manifestar que ya habían sido amenazados en ocasiones anteriores por el mismo individuo, señalando que este tipo de conductas eran frecuentes en la zona.

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JGH