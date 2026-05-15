Confirman puente largo en Campeche: el lunes 18 de mayo no habrá clases

Los 17 mil 332 docentes y 258 mil 708 alumnos del ciclo escolar 2025-2026 seguirán de puente, ya que el próximo lunes 18 de mayo será día inhábil en el estado con motivo de los festejos del Día del Maestro.

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En el marco de la celebración a los profesores este viernes 15 de mayo, la titular del Poder Ejecutivo estatal anunció de manera oficial que el lunes no habrá labores para los trabajadores del magisterio, extendiendo así el descanso del fin de semana.

Cabe señalar que el secretario de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, explicó previamente que la facultad de modificar el calendario escolar u otorgar la suspensión de labores en el sector educativo recae directamente en la figura del Ejecutivo.

Ante esto, la gobernadora Layda Sansores San Román dio a conocer que tomaba la decisión de suspender las clases en toda la entidad para que el personal docente continúe con las celebraciones y los festejos correspondientes a su día.

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JGH