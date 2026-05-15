"Nuestro eterno reconocimiento" Claudia Sheinbaum felicita a los docentes de México

Durante la celebración oficial del Día del Maestro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a maestras y maestros del país y reconoció la importancia de su labor en la formación de generaciones de mexicanos.

En su mensaje, la mandataria aseguró que gran parte de los ciudadanos que contribuyen al desarrollo del país son resultado del trabajo realizado diariamente en las aulas por el magisterio nacional.

“Los grandiosos ciudadanos se los debemos a las maestras y maestros de México”, expresó Sheinbaum ante docentes reunidos en el evento realizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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La presidenta también afirmó que la educación pública mexicana sigue siendo “la mejor del país” y destacó el papel fundamental de las escuelas públicas en la formación académica y humana de millones de estudiantes.

Durante su discurso, Sheinbaum reflexionó sobre la importancia de la enseñanza básica y el impacto de los docentes en la vida de las personas desde temprana edad.

“¿Qué sería de México si no fuera por las maestras y maestros que enseñan a leer, escribir, sumar, dividir, historia y valores?”, señaló la mandataria.

Asimismo, expresó su “eterno agradecimiento” al magisterio por su compromiso, esfuerzo y dedicación, especialmente en contextos complicados donde las y los docentes continúan trabajando para garantizar el acceso a la educación.

La presidenta reiteró que su gobierno seguirá impulsando acciones en beneficio del sector educativo, incluyendo aumentos salariales, basificaciones y mejoras laborales para maestras y maestros de todo el país.

El evento formó parte de las actividades conmemorativas por el Día del Maestro, donde también se entregaron reconocimientos a docentes con más de 40 años de servicio y se anunciaron nuevas medidas de apoyo al magisterio mexicano.