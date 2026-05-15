Alarman incendios en Seybaplaya: Protección Civil atiende ocho emergencias en solo 15 días

Un nuevo incendio encendió las alertas en el municipio de Seybaplaya. En esta ocasión, las llamas generaron afectaciones en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 11, donde el equipo de Protección Civil Municipal intervino a tiempo para contener el fuego.

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Con este incidente, las corporaciones de emergencia del municipio seybano han atendido un total de ocho reportes de auxilio en los primeros 15 días de mayo de 2026. El saldo de la primera quincena del mes contempla cinco incendios de diversa magnitud, un reporte de pipa de gas LP en llamas sobre la carretera y dos servicios por árboles caídos.

El reporte más reciente ocurrió la jornada del 14 de mayo dentro del perímetro de la citada Secundaria Técnica Número 11, un siniestro de maleza que fue controlado por las autoridades antes de que pusiera en riesgo los salones de clase.

Previamente, el pasado 10 de mayo, elementos de la Coordinación de Protección Civil de Seybaplaya y del Cuerpo de Bomberos de Campeche evitaron una tragedia mayor al sofocar el incendio en las llantas de una pipa de gas LP, percance registrado justo en la caseta de la autopista.

Asimismo, la jornada con mayor actividad ocurrió el pasado 6 de mayo, cuando los cuerpos de rescate atendieron de forma simultánea un incendio sobre la carretera Seybaplaya a Xkeulil y, minutos más tarde, el reporte de un árbol caído que obstruía la circulación sobre esa misma vía de comunicación.

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JGH