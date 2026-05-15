Temporada de Huracanes 2026 en Yucatán inicia el 1 de junio: este es el pronóstico y recomendaciones

La Temporada de Huracanes 2026 en el océano Atlántico iniciará oficialmente el próximo 1 de junio, por lo que autoridades meteorológicas y de Protección Civil mantienen vigilancia permanente ante la posible formación de fenómenos tropicales que podrían afectar a la Península de Yucatán.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este año se pronostica la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre en la cuenca del Atlántico, región donde se ubica Yucatán y otros estados del sureste mexicano.

El reporte señala que durante la temporada podrían desarrollarse entre 7 y 8 tormentas tropicales, así como de 3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2. Además, existe probabilidad de que entre 1 y 2 ciclones alcancen categorías mayores, es decir, huracanes intensos de nivel 3, 4 o 5.

Pronóstico de huracanes 2026 en el Atlántico

Según el pronóstico oficial, la actividad ciclónica esperada para 2026 contempla:

7 a 8 tormentas tropicales

3 a 5 huracanes categoría 1 o 2

1 a 2 huracanes intensos categoría 3, 4 o 5

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Las autoridades recordaron que los ciclones tropicales reciben nombre desde que alcanzan la categoría de tormenta tropical, sistema implementado desde 1953 por el National Hurricane Center (NHC).

Especialistas del Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que estas diferencias estarán influenciadas por el fenómeno de El Niño, el cual modifica las condiciones atmosféricas en ambas cuencas de manera distinta.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales, una cifra cercana al promedio histórico. Esto ocurre porque El Niño incrementa la cizalladura vertical del viento, es decir, los cambios en velocidad y dirección del viento que dificultan el desarrollo de estos sistemas.

Los especialistas indicaron que, aunque El Niño suele disminuir la actividad ciclónica en el Atlántico, también puede favorecer sistemas más intensos en el Pacífico, incluso huracanes de categorías 4 y 5.

Lista de nombres para los huracanes del Atlántico 2026

Estos serán los nombres que se utilizarán durante la Temporada de Huracanes 2026 en el Atlántico:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

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Recomendaciones ante la Temporada de Huracanes 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene coordinación con las 32 entidades del país para reforzar las acciones preventivas ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Entre las principales medidas preventivas, las autoridades recomendaron mantener limpios los drenajes, coladeras y sistemas de desagüe para evitar inundaciones, además de no arrojar basura en calles, canales o pasos de agua que puedan generar taponamientos durante las lluvias intensas.

También se exhortó a la población a solicitar la poda de árboles o ramas que representen riesgo por los fuertes vientos, así como evitar cruzar calles inundadas o pasos de agua durante tormentas, debido al peligro que representan las corrientes.

Otra de las recomendaciones es despejar azoteas y patios de objetos sueltos que puedan convertirse en proyectiles por las ráfagas de viento. De igual manera, Protección Civil pidió a las familias revisar y actualizar su Plan Familiar de Protección Civil, identificar previamente los refugios temporales y conocer las rutas de evacuación cercanas a sus viviendas.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua y las dependencias de Protección Civil, especialmente ante la formación de sistemas tropicales en el Caribe y el Golfo de México.