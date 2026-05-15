¿Por qué no hay alerta sísmica en Yucatán? La explicación que pocos conocen

Los recientes sismos registrados en municipios del Sur de Yucatán, como Ticul, Muna y sus alrededores, han despertado el interés de la población sobre cómo funciona la actividad sísmica en la Península y por qué el estado no cuenta con un sistema de alerta sísmica como el implementado en otras regiones del país.

Aunque los movimientos han sido de baja magnitud y sin afectaciones mayores, muchas personas comenzaron a buscar información sobre las causas de estos fenómenos y el nivel de riesgo que representan para Yucatán, una entidad que históricamente no es considerada de alta actividad sísmica.

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Especialistas señalan que la Península de Yucatán tiene características geológicas distintas al centro y sur de México, lo que influye directamente en la frecuencia e intensidad de los temblores que pueden registrarse en la región.

¿Por qué Yucatán no tiene alerta sísmica?

De acuerdo con expertos en geología y Protección Civil, Yucatán no cuenta con un sistema de alerta sísmica debido a que la entidad se encuentra fuera de las principales zonas tectónicas activas del país.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 17 km al NORESTE de TICUL, YUC 14/05/26 22:40:58 Lat 20.53 Lon -89.45 Pf 5 km pic.twitter.com/hARZHGaX3q — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 15, 2026

La mayoría de los sismos fuertes en México se originan por el choque entre placas tectónicas en la costa del Pacífico, principalmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, la Península de Yucatán está asentada sobre una plataforma de roca caliza más estable.

¿Qué provoca los sismos en Yucatán?

Los movimientos sísmicos que ocasionalmente se presentan en Yucatán suelen estar relacionados con fallas geológicas locales, como la conocida Falla de Ticul, así como ajustes naturales del subsuelo.

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Especialistas explican que estos eventos generalmente son superficiales y de baja intensidad, por lo que en la mayoría de los casos apenas son perceptibles en algunas comunidades.

¿Son comunes los temblores en Yucatán?

Aunque no es frecuente, Yucatán sí ha registrado actividad sísmica en distintos momentos de su historia. Datos del Servicio Sismológico Nacional indican que desde hace décadas se han documentado movimientos telúricos menores en municipios del sur y centro del estado.

Sin embargo, los expertos destacan que la entidad mantiene niveles bajos de riesgo sísmico en comparación con otras regiones del país.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de medios oficiales y conservar medidas básicas de prevención, como identificar zonas seguras en casa, tener a la mano números de emergencia y evitar difundir rumores en redes sociales.

Asimismo, autoridades reiteran que los recientes sismos registrados en el sur de Yucatán continúan bajo monitoreo por parte de especialistas y dependencias correspondientes.