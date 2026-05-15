Hoy inicia la temporada de huracanes en el Pacífico; prevén hasta 21 ciclones tropicales

Este viernes 15 de mayo comenzó oficialmente la temporada de huracanes y ciclones tropicales 2026 en el océano Pacífico, periodo en el que autoridades meteorológicas prevén una actividad superior al promedio histórico en México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para esta temporada se espera la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre en el Pacífico mexicano.

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Los pronósticos indican que de esos fenómenos, entre nueve y diez podrían convertirse en tormentas tropicales, mientras que entre cinco y seis alcanzarían categoría 1 o 2. Además, se prevé la posible formación de entre cuatro y cinco huracanes mayores, considerados categorías 3, 4 o 5.

Autoridades federales señalaron que estados del litoral del Pacífico como Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían registrar lluvias intensas, oleaje elevado y afectaciones asociadas al paso de ciclones tropicales durante los próximos meses.

La temporada de ciclones en el Pacífico concluirá oficialmente el 30 de noviembre, mientras que la temporada en el Atlántico comenzará el 1 de junio.

Protección Civil y autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse informada mediante canales oficiales, revisar planes familiares de emergencia y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, inundaciones y deslaves que podrían registrarse en distintas regiones del país