Campeche, entre los estados con peor desempeño económico del país: Canacintra

Campeche se mantiene entre las entidades de México con mayores retrocesos financieros, al grado de registrar la caída más pronunciada detectada entre los años 2022 y 2026, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa publicado por el Inegi.

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La presidenta nacional de la Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, destacó que es primordial para las autoridades del estado, tanto a nivel estatal como municipal, atender de manera urgente el tema de la informalidad laboral. La líder empresarial señaló que solo mediante la formalización se pueden generar mayores ingresos a través de la recaudación fiscal para impulsar políticas públicas de desarrollo.

La informalidad laboral en la entidad ronda el 56%, similar al promedio nacional. / Alejandro Pech

“Me parece que es fundamental el que formalicemos y que todos participemos pagando los impuestos, que finalmente es la única manera que tenemos de crear un desarrollo económico parejo”, destacó Medina Ortega. Incluso, señaló que en la entidad el promedio de informalidad es prácticamente idéntico al comportamiento nacional, manteniéndose en una tasa promedio del 56 por ciento.

De acuerdo con el reporte de variación de la actividad industrial por entidad federativa, Campeche registró una severa caída del 6.1 por ciento en el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y enero de 2026, al pasar de un balance negativo de menos 4 por ciento a un preocupante menos 10.1 por ciento.

Con estas cifras, el estado se ubicó como la segunda entidad con la variación negativa más alta de todo el país, superada únicamente por Oaxaca, estado que encabezó la lista con la contracción más pronunciada al registrar un promedio de menos 13.6 por ciento.

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JGH